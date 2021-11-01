أفضل 10 جامعات عالمية لعام 2022

المستقلة /- تصدرت جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل الجامعات في العالم، وفقا للتصنيف السنوي الثامن لأفضل الجامعات العالمية حول العالم، الصادر من US News & World Report.

ويقيّم تصنيف عام 2022 نحو 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة عبر 13 مقياساً مختلفاً، بما في ذلك سمعة البحث ومنشورات أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، هيمنت الجامعات من الولايات المتحدة على الترتيب، حيث حصلت على ثمانية من المراكز العشرة الأولى – والتي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن العام السابق باستثناء جامعة واشنطن وسياتل وجامعة كامبريدج، حيث ارتفعت كل منها نقطة واحدة، فيما تراجع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا نقطتين. وفقا للعربية نت.

ومع ذلك، فإن الترتيب يسلط الضوء أيضاً على أفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم. حيث تم اختيار جامعة كيب تاون كأفضل جامعة في أفريقيا، وحصلت جامعة تسينغهوا في بكين على جائزة أفضل جامعة في آسيا، وحصلت جامعة ملبورن على لقب أفضل مؤسسة في أستراليا، وحصلت جامعة ساو باولو على لقب أفضل مؤسسة في أمريكا اللاتينية.

وفيما يلي أفضل 10 جامعات عالمية بشكل عام لعام 2022، وفقاً لأخبار الولايات المتحدة..

1- جامعة هارفارد – الولايات المتحدة

تصدرت الترتيب العالمي للجامعات في العديد من الفئات بما في ذلك علم الأحياء والكيمياء الحيوية والاقتصاد والأعمال.

2- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – الولايات المتحدة

كالعادة تصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التصنيف كأفضل جامعة للرياضيات في العالم.

3- جامعة ستانفورد – الولايات المتحدة

تصدرت الجامعة الترتيب العالمي كأفضل برنامج كيمياء في العالم.

4- جامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة

وأظهر التقرير تصدر جامعة كاليفورنيا في بيركلي لامتلاكها ثاني أفضل برنامج كيمياء في العالم.

5- جامعة أكسفورد، إنجلترا – المملكة المتحدة

وعلى الرغم من أبحاث فيروس كورونا، وعملها على تطوير اللقاح مع شركة أسترازينيكا، إلا أنها تميزت جامعة أكسفورد بأفضل برنامج للفنون والعلوم الإنسانية، على مستوى الجامعات العالمية.

6- جامعة كولومبيا – الولايات المتحدة

تم تكريم جامعة كولومبيا من قبل US News لكونها من بين أفضل الأماكن لدراسة أنظمة القلب والأوعية الدموية.

7- جامعة واشنطن – الولايات المتحدة

فيما تصدرت جامعة واشنطن، الترتيب العالمي لأفضل برامج الطب السريري في العالم.

8- جامعة كامبريدج، إنجلترا – المملكة المتحدة

بالرغم أنها ضمت هيئة التدريس في كامبريدج بعضاً من أشهر علماء الرياضيات في التاريخ، هذا العام، حصلت الجامعة على المركز الخامس في برنامج الرياضيات.

9- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا – الولايات المتحدة

تعد الجامعة موطن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وتم تحديد معهد كاليفورنيا للتقنية كأفضل جامعة في علوم الفضاء.

10- جامعة جونز هوبكنز – الولايات المتحدة

فيما اشتهرت جامعة جونز هوبكنز بأبحاثها الطبية، حيث وجدت كثان أفضل برنامج للأمراض المعدية، بالإضافة إلى ثاني أفضل برنامج جراحي في العالم.