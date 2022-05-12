أفضل وقت للنشر على تيك توك ونصائح أخرى

المستقلة /- أصبح تيك توك من أكثر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي رواجاً في السنوات القليلة الماضية، حيث بات يوفر منصة لجميع منشئي المحتوى لعرض إبداعاتهم والترويج لمنتجاتهم. فيما يلي بعض المعلومات والنصائح لاستخدام تطبيق تيك توك على نحو أفضل والإفادة منه، بحسب ما أورد موقع ميترو الإلكتروني: أفضل وقت لنشر الفيديوهات على تيك توك وجدت دراسة أجراها موقع Comparethemarket.com أن مستخدمي تيك توك يميلون إلى أن يكونوا نشطين على المنصة في وقت متأخر من المساء، من الساعة 9 مساءً فصاعدًا. لذلك، من المفيد محاولة النشر في هذا الوقت تقريبًا للمساعدة في ضمان وصول المحتوى الخاص بك إلى المستوى الأمثل.

الحصول على المزيد من المشاهدات والمشاركات على تيك توك كما هو الحال مع معظم منصات الوسائط الاجتماعية، ستحتاج إلى النشر بانتظام للحفاظ على تفاعل متابعيك. في كل مرة تنشر فيها محتوى، يمكن للمتابعين معرفة المزيد عنك وعن المحتوى الخاص بك، بالإضافة إلى أنه يمنح تيك توك الفرصة للعمل على جمهورك المستهدف. من المفيد أيضًا مواكبة اتجاهات تيك توك، والشيء الجيد في هذا الخصوص هو أن تيك توك لديه مركز إعلام يخبرك في الواقع بما هو شائع. كيفية إدراج رموز تيك توك المخفية هل تعلم أن تطبيق تيك توك لديه قائمة سرية من الرموز التعبيرية التي يمكنك استخدامها. قد يعرف هذا الأمر الكثيرون، إلا أن ما هو مهم معرفة كيفية إدراج هذه الرموز التعبيرية في تعليقات “تيك توك”

على عكس الرموز التعبيرية للنظام الأصلي على أنظمة”آي أو إس” وأندرويد” ومايكروسوف، تظهر الرموز التعبيرية لـ “تيك توك” بنفس النمط المرئي تمامًا على جميع أنظمة التشغيل وعلى جميع الأجهزة. ومع ذلك، فإن هذه الرموز التعبيرية متاحة فقط على تطبيقات أندرويد وآي أو إس ولن تعمل عند استخدام تيك توك على متصفح الويب. لإدخال هذه الرموز التعبيرية غير التقليدية، كل ما عليك فعله هو كتابة الرمز داخل قوسين مربعين. على سبيل المثال، [ملاك]. وبمجرد إدخال القوسين المربعين، سيتحول الرمز إلى رمز تعبيري. يوجد حاليًا 46 رمزاً تعبيرياً مخفياً مستديراً على تيك توك، كما أنه يحتوي على مجموعة من أنماط الرموز التعبيرية المسطحة التي يمكن إضافتها.