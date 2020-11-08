أفضل وقت لتناول الفيتامينات

المستقلة /- تساعد الفيتامينات والمعادن التي نحصل عليها من الأطعمة على القيام بوظائف الجسم الداخلية المختلفة. كل فيتامين له دور محدد يلعبه ولا يمكن استبداله بأي مغذيات أخرى. عندما لا تحصل أجسامنا على كمية كافية من عنصر غذائي معين لفترة طويلة، يؤدي ذلك إلى نقص التغذية ويسبب أنواعًا مختلفة من المشكلات الصحية. للتغلب على هذه النواقص، يعتمد الكثير من الناس على المكملات الغذائية ويتساءلون غالبًا عن كيفية الحصول على أقصى الفوائد الصحية منها.

وبحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، هناك شيئان يجب على المرء مراعاتهما عند تناول المكملات، وهما الانتظام والتوقيت. يجب أن تتناول أقراصك بانتظام وفي الوقت المناسب. من الأفضل تناول بعض الفيتامينات بعد الوجبة، والبعض الآخر على معدة فارغة. يُعتقد أن تناول بعض الفيتامينات في وقت محدد قد يقلل من مخاطر الآثار الضارة.

الوقت المناسب لتناول الفيتامينات بحسب أنواعها

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء

لا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في الجسم. يمتص نظامنا كمية الفيتامينات التي يتطلبها ويطرد الباقي من الجسم. لذلك، من المهم تناول هذه الفيتامينات بانتظام. تذوب هذه الأنواع من الفيتامينات في الماء مما يسهل على الجسم امتصاصها. فيتامين سي وجميع فيتامينات ب، قابلة للذوبان في الماء ويتم امتصاصها بشكل أفضل على معدة فارغة. تناول هذه الفيتامينات في الصباح أو قبل 30 دقيقة من الإفطار.

الفيتامينات التي تذوب في الدهون

النوع الثاني من الفيتامين هو الذي يذوب في الجسم عن طريق الدهون. تتطلب أجسامنا هذه الفيتامينات بكميات قليلة. يتم تخزين الفيتامينات الإضافية بشكل عام في الجسم عن طريق الدهون، والإفراط في تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون يؤدي إلى تسمم الفيتامينات. فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين د هي بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون. يجب تناول هذه العناصر الغذائية مع الدهون المشبعة أو الزيوت لامتصاص أفضل.

فيتامينات ما قبل الولادة

تنصح معظم النساء الحوامل بتناول الفيتامينات المتعددة لتحسين نمو الطفل وتطوره. تشمل هذه الفيتامينات مكملات الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك. من الأفضل تناول هذه الفيتامينات قبل الغداء.