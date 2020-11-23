أفضل سماعات أذن لاسلكية في 2020 وأرخصها

المستقلة /- تعد عملية شراء سماعات لاسلكية داخل الأذن مناسبة لهاتفك ولاستخداماتك، وأيضا لميزانيتك أمرا صعبا للغاية، حيث تتطلب تلك العملية الكثير من الوقت والجهد، خاصة في ظل وجود العديد من السماعات الرائدة في الأسواق لكل منها مميزاتها وعيوبها وأيضا منها ما قد تكلفك أموالا كثيرة.

أفضل وأرخص سماعات الأذن اللاسلكية لعام 2020:

1. سماعات ONEPLUS BUDS Z:

تتميز السماعات الجديدة من شركة وان بلس بأسعار معقولة وتصميم جذاب، وعلى الرغم من سعرها إلا أنها تمتاز بعدة مزايا من بينها دعما لمقاومة الماء بمعاير IP55، وميزة الإيقاف المؤقت التلقائي عند إزالة سماعة الأذن، كما أنها تدعم ميزة Fast Pair التي تعتمد على تقنية NFC التي يقدمها نظام التشغيل أندرويد.

وتأتي سماعات ONEPLUS BUDS Z، بوزن يصل إلى 4.7 لكل سماعة، وتعمل بمحرك دينامكي 10 مللميتر، مع بطارية تعمل لمدة 20 ساعة متواصلة، كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكنك الاستمتاع بثلاث ساعات من العمل عند شحنها لمدة 10 دقائق فقط، وتتوفر السماعة مقابل سعر 50 دولارا أمريكيا.

2. سماعات SKULLCANDY JIB TRUE:

تعتبر JIB TRUE أكثر سماعات أذن لاسلكية حقيقية بأسعار معقولة، وتتوفر السماعات في ثلاثة ألوان هي الأزرق والأحمر والأصفر مقابل سعر 30 دولارا أمريكيا، وتقدم السماعة اللاسلكية مزيجا قويا من المواصفات مع جودة صوت جيدة وعمر بطارية يدوم حتى ست ساعات، كما تمتاز بميزة مقاومة الماء والعرق بمعيار IPX4 ، وتحتوي على العديد من الوظائف من بينها “تخطي المسار و الرجوع ، ومستوى الصوت، والمساعد الصوتي، والتشغيل و الإيقاف المؤقت”.

3. سماعات 1MORE COLORBUDS:

تأتي سماعات ColorBuds اللاسلكية، بوزن 4.1 جرام لكل زوج، بذلك تعد أثقل وزن من سماعات آبل AirPod، وتمتاز بجودة صوت نقية مع وضوح أكبر ، ومسرح صوت أوسع، ويصل عمر البطارية إلى ست ساعات من الاستماع المستمر، وتتميز السماعات بميزة مقاومة الماء والعرق بمعيار IPX5، وتتوفر السماعة بسعر 100 دولار أمريكي .