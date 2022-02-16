أفضل بذور يمكن لمرضى السكري تناولها يومياً

المستقلة /- يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم سببا رئيسيًا لمرض السكري من النوع الثاني ومقدمات السكري، هذا ما يحدث عندما تقاوم خلايا الجسم الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة نشاط البنكرياس في إنتاج المزيد من الأنسولين بعد فترة، يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري الاستفادة منها في نظامهم الغذائي.

تشير الدراسات البحثية إلى أن تناول البذور، وخاصة بذور الشيا، يمكن أن يساعدك في إدارة مرض السكري، بذور الشيا مليئة بالفوائد الصحية من المعروف أن هذه البذور الغنية بالألياف والبروتين تساعد في الهضم والتحكم في الوزن وصحة القلب، إلى جانب هذه الفوائد الشائعة، تظهر الدراسات الحديثة أن بذور الشيا يمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مرض السكري.

وجدت المجلة البريطانية للتغذية أن تناول بذور الشيا يمكن أن يساعدك في إدارة مقاومة الأنسولين ، وهي مشكلة شائعة مرتبطة بمرض السكري.

بحثت دراسة حديثة أخرى من عام 2021 فيما حدث عندما استهلك البالغون المصابون بداء السكري 40 جرامًا من بذور الشيا يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، في نهاية الـ 12 أسبوعًا، جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة والأدوية إذا لزم الأمر، كان لدى المجموعة التي تناولت بذور الشيا مستويات سكر في الدم أقل بشكل ملحوظ من المجموعة التي لم تفعل ذلك.

هذه الآثار الإيجابية لبذور الشيا ترجع إلى حد كبير إلى محتواها العالي من الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، يساعد هذا النوع من الألياف، الموجود أيضًا في الشوفان والتفاح والفاصوليا ، على إبطاء عملية الهضم وبالتالي يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.