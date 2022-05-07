أفتتاح رصيف الأمل الثقافي في سوق الشيوخ

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..شهد قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، مساء الجمعة ،افتتاح رصيف الأمل الثقافي الذي يُعنى بالأنشطة المسرحية والشعرية والأدبية ومعارض الكتب والبازارات الفلكلورية .

وقال مسؤول فريق الأمل التطوعي الذي تبنى المبادرة مرتضى العتابي إن ” الفريق يسعى أن يكون الرصيف الثقافي على غِرار شارع المتنبي في العاصمة بغداد ، يضم الفعاليات الثقافية كافة ، من نحت ورسم ، ومعارض للكتب والصور الفوتوغرافية ، والمسرح والشعر والخطابة “.

ولفت الى إن ” الأنشطة تكون كل يوم جمعة ، من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة مساءً بمشاركة الفرق الفنية ،  والشعراء ، والادباء  ، والفنانين في المجالات كافة “.

 

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