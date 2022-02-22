أغلى 10 أطعمة بالعالم

المستقلة /- البعض تستهويه السيارات الفارهة، والبعض الآخر مولع بشراء أفضل الماركات العالمية، آخرون يعشقون السياحة وجمع الصور. كثيرة هي هوايات الشخص الثري في العالم. لكن أغربها على الإطلاق ربما هي الترف في الأكل. هل تعلم مثلا أن هناك أطعمة مزينة بالذهب؟

أغلى 10 أطعمة في العالم

يتفنن الطهاة حول العالم باستعراض مهاراتهم في تحضير أطباق قد يمثل ثمنها ثروة بالنسبة لكثيرين حول العالم، نظرا للمكونات باهظة الثمن التي تدخل فيها.

1- برغر “الفتى الذهبي”

بلغ ثمن البرغر الذي أطلق عليه اسم “الفتى الذهبي”، 5964 دولارا، ويحتوي البرغر على مجموعة من المكونات مرتفعة السعر، من بينها لحم البقر الياباني “واغيو”، وكافيار “بيلوغا”، والكمأ الأبيض، وسرطان البحر المستورد من ألاسكا. كما تم تزيين الوجبة بورق الذهب الصالح للأكل.

2- أغلى بطاطس مقلية

أعدّ مطعم Serendipty3 في مانهاتن الأميركية أغلى طبق بطاطس مقلية، حيث بلغت قيمته 200 دولار.

ويتكون الطبق من بطاطس فاخرة تم نقعها في الكحول “شمبانيا” والخل، وطليت بشحم إوز فرنسي كان يرعى في البراري، إلى جانب إضافة زيت الكمأة وجبنة “كريت سينيسي بيكورينو تارتوفيلو” و”راكليتي” السويسرية، وأوراق الذهب القابلة للأكل عيار 23 قيراطاً.

3- ألماس الكافيار

الكافيار هو بيض الأسماك ومن الصعب نسبيا إنتاجه. وألماس الكافيار هو أجود أنواع الكافيار، وينتج من بيض أسماك الحفش البيضاء التي يتراوح عمرها بين 60 و 100 عام، والتي تسبح في جنوب بحر قزوين ، وهي من الأسماك القديمة قدم الديناصورات.

يتراوح سعر الرطل الواحد من هذا الكافيار من 8400 دولار إلى 15500 دولار، ويتوقف ذلك على النوعية.

4- محبو “السوشي”

لمحبي السوشي، يقدم الشيف أنجيليتو أرانيتا، طبقا مكونا من 5 قطع مغلفة بورق الذهب عيار 24 قيراطاً، يبلغ ثمنه 1978 دولاراً.

5- لحم كوبه

تعيش الأبقار التي تنتج لحم كوبه حياة مترفة مقارنة مع معظم الماشية الأخرى في اليابان.

يتم إطعامها أجود أنواع العشب في اعتدال، ويمكنها حتى الحصول على جرعة من البيرة لمساعدتها على الاسترخاء، كما يقدّم لها التدليك اليومي لضمان طراوة اللحم.

يمكن أن يصل سعر هذا النوع من اللحوم إلى 770 دولارا للكيلوغرام الواحد.

6- أغلى طبق شوربة

يعرض مطعم “كاي مايفير” في لندن أغلى طبق شوربة، إذ يبلغ ثمنه 190 دولارا، ويحتوي على أجزاء من زعانف سمكة القرش وخيار البحر والمحار وفطر ياباني نادر والجينسنغ، ونوعين من الدجاج ولحم الخنزير، علما أن تناول هذا الطعام يتطلب الحجز المسبق قبل 5 أيام.

7- الزعفران

الزعفران هو نوع من البهارات الهندية، ويعدّ نادرا. لإنتاج نصف كيلو تقريبا من الزعفران يجب زرع 50 ألف إلى 75 ألف زهرة الزعفران بنجاح وحصدها بدقة.

يباع رطل الزعفران من 500 دولار إلى 5000 آلاف دولار، وفقا للنوعية.

8- أغلى “أومليت”

يتوفر أغلى طبق “أومليت” في العالم بمطعم “زيليون دولار لوبستر فريتاتا” بمدينة نيويورك، حيث يصل ثمنه إلى ألف دولار.

ويرجع ثمن “الأومليت” المرتفع لاحتوائه على 280 غراما من الكافيار وجراد البحر والبيض وطبقة من البطاطس المقلية.

9- الكمأة البيضاء

هي من الفطريات النادرة جدا ويوجد الجزء الأكبر منها بشكل طبيعي في البرية، فيما يصعب زرعها.

يباع الكمأ الأبيض بأسعار تتراوح بين 1360 دولارا و 4200 دولار للرطل الواحد (نصف كيلوغرام تقريبا).

10- حساء من عش الطيور

هو واحد من أندر الأطباق على الأرض، لكنه يقدّم في الصين منذ أكثر من 400 سنة. ويصنّع هذا الحساء من الأعشاش التي بناها الـ(Cave swiftlet) وهو نوع من أنواع الطيور.

وسعر هذا الطبق يتراوح بين 910 دولارات إلى 4535 دولارا للرطل الواحد (نصف كيلوغرام تقريبا).