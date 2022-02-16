أغذية لحماية البصر والحفاظ عليه بشكل طبيعي

المستقلة /- أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي، فهي تساعد على تحسين الإبصار، تساعد تلك الأطعمة على تقليل التلف من التلف الناتج من هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ هذه الأطعمة على صحة الشبكية والقرنية بالعين.

1.يساعد الجزر على تحسين البصر بشكل طبيعي

الجزر من الخضروات الصحية، فهو مليء بالبيتا كاروتين، وخصائص مضادة للأكسدة وفيتامين أ. وجد العلماء أن تناول الجزر يحسن الرؤية الليلية لدى الناس، ويمكن أن يمنع ضعف البصر.

يساعد الجزر أيضاً في منع الأضرار التأكسدية والالتهابات، ولكن يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول الجزر يمكن أن يكون ساماً إذا تم تناوله بجرعات عالية.

2.الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد أوميجا 3 في تقليل الالتهاب عن طريق موازنة نسبة الأحماض الدهنية، وعندما تكون مستويات الالتهاب منخفضة، تتحسن وظائف جسمك وعقلك، وبالتالي تقوي مناعتك لذلك، فإن تناول الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل مفيد لصحة عينيك.

3. السبانخ

السبانخ غنية بالفيتامينات E وA وB وC والمعادن مثل الحديد والزنك، وتحتوي السبانخ على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. وبالتالي، فإن تناول كمية كافية من السبانخ يومياً يمكن أن يساعد في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين؛ نظراً لاحتوائها على الزنك، يمكن للسبانخ أيضاً الحفاظ على صحة القرنية.

4.البيض

البيض مليء بالأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات وخصائص مضادة للأكسدة. يعتبر صفار البيض، على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول، مصدراً جيداً للوتين والزياكسانثين اللذين يحميان العين من الالتهابات.

5.منتجات الألبان

منتجات الألبان رائعة لتحسين صحة العين. فهي محملة بالكالسيوم والفوسفور والزنك وفيتامين أ. يساعد فيتامين أ في حماية القرنية، ويساعد الزنك على نقل فيتامين أ إلى العينين من الكبد. يساعد الزنك أيضاً في الرؤية الليلية، ويمنع إعتام عدسة العين.

6.المكسرات

المكسرات مصدر كبير للدهون الصحية وفيتامين “هـ” الذي يساعد في تقليل الالتهاب. أكدت الأبحاث أيضاً أن تناول المكسرات الغنية بفيتامين E يمكن أن يساعد في منع التنكس البقعي.

7.الكرنب

الكرنب مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية واللوتين. يساعد اللوتين على منع أضرار الضوء والأكسدة، ويحمي العينين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

8.الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدراً كبيراً للألياف الغذائية والمغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن. الزنك وفيتامين “هـ” هما المغذيان الرئيسيان المعززان لصحة العين الموجودة فيهما. لذلك الحبوب الكاملة مثل الكينوا والعدس والشوفان والأرز البني تساعد على حماية العين من الأكسدة والالتهابات وتعزيز صحة العين.

9.الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر مصدراً جيداً للفيتامينات A وE وC والزياكسانثين واللوتين. من المعروف أن هذه الفيتامينات والمغذيات النباتية تحمي العينين من التنكس البقعي، وتساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين عن طريق منع الضرر التأكسدي.

10.البروكلي

البروكلي من الخضروات التي لها العديد من الفوائد الصحية. فهو مليء بفيتامينات A وE وC وأيضاً مادة اللوتين الموجودة في البروكلي تجعله غذاءً ممتازاً لعينيك. يساعد على حماية صحتك البصرية عن طريق منع التلف الضوئي والأضرار المؤكسدة.