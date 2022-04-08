أغاني المهرجانات المصرية تقتحم (عالم مارفل)

المستقلة /- عرضت على منصة «ديزني» الحلقة الثانية من مسلسل «مون نايت» للمخرج المصري محمد دياب، وقد أثارت كثيرا من ردود الأفعال، بعد اختيار دياب لأغنية «الملوك» ، التي يغنيها كل من «عنبة وأحمد سعد» في تتر النهاية للحلقة.

المثير أن هذا النوع من الأغاني، غير مرحب به من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر ، وكذلك المطربين الذين يقومون بغنائها، حتى أن النقابة طلبت من «عنبة» تغيير اسمه ليصير «عناب» مما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر .

وكانت الحلقة الأولى قد ضمت أغنيات للمطربين المصريين، نجاة وعبد الحليم حافظ

والمسلسل من إنتاج شركة «مارفل» وهو يتكون من 6 حلقات، مدة كل حلقة ساعة واحدة.

وتدور أحداثه حول أحد جنود المشاة البحرية الأمريكية، والذي يعاني من بعض الاضطرابات، ثم يمنح قوة خارقة من «إله القمر المصري» ، ليكتشف بعد ذلك أن هذه يمكن أن تكون نعمة ونقمة في الوقت نفسه، وقد استعان محمد دياب في المسلسل بكثير من الفنانين المصريين في مجالات مختلفة، مثل المونتير أحمد حافظ في كل من الحلقة الثالثة والرابعة من المسلسل، كما تشارك مصممة الملابس ريم العدل في الحلقات