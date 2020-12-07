أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية توقع ضحايا

المستقلة /.. أفاد مصد مطلع بسقوط ضحايا خلال أعمال عنف دامية رافقت احتجاجات على تأخر صرف الرواتب في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لل ( المستقلة ) اليوم الاثنين إن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في عدة مناطق بالسليمانية.

وكانت أجهزة الأمن في محافظة السليمانية قد دخلت، الاثنين، حالة الانذار وانتشرت بكثافة في مركز المحافظة مع تفاقم أعمال العنف خلال احتجاجات.

وكان المئات من المتظاهرين قد أضرموا النار، اليوم الاثنين، في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية

كما أضرم المحتجون النار، أمس الأحد، بمكاتب عدة أحزاب بينها الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مركز ناحية بيره مكرون بمحافظة السليمانية.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية، رغم إعلان حكومة الإقليم صرف الرواتب بدءا من الخميس المنصرم.( النهاية)