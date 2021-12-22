أعمال جديدة للفنانين فايز السعيد وأيتن عامر ومي فاروق لايف ستايلز تعلن عن انتاجها للربع الأول من 2022

المستقلة/- تستقبل شركة لايف ستايلز ستوديوز العام الجديد ٢٠٢٢ بنشاط فني، حيث تطرح في الربع الأول من ٢٠٢٢ خمس أغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب.

وتتعاون في انتاجات الربع الأول من النجم الاماراتي فايز السعيد بأغنية بعنوان “هالقد حلو” من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر، ويحمل الكليب اخراج بسام الترك.

كما تتعاون مع النجمة المصرية أيتن عامر بأغنية بعنوان “بالناقص” من كلمات تامر حسين والحان وليد سعد، والكليب من اخراج بتول عرفة.

وتطرح الشركة أغنية جديدة للنجمة المصرية مي فاروق بعنوان “اديني حب” من كلمات والحان محمد رفاعي، والكليب من اخراج فادي حداد.

اما الفنانة سارة الحاج فسيكون التعاون معها بأغنية تحمل عنوان “شو فيها الدني” من كلمات والحان صلاح الكردي، والكليب من اخراح فادي حداد.

وتتعاون لايف ستايلز أيضاً مع الفنان احمد علي والفنانة اسماء دغمة بأغنية ديو بعنوان “ما تسيبش حلمك” من كلمات وليد عبد الجليل والحان اسلام أمين واخراج رودينة حاطوم.

وتتنوع الأغنيات الخمس بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية، وتصدر تباعاً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.