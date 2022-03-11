أعراض حصى المرارة.. بعضها قد يكون حالة طبية طارئة

المستقلة /- قد لا تصاحب حصى المرارة أعراض واضحة في كثير من الأحيان، في حين يمكن أن تظهر أعراض في بعض الحالات، مثل الشعور بألم حاد في الجانب الأيمن من البطن بعد الوجبات، وغير ذلك.

حصى المرارة (وتسمى أيضاً الحصى الصفراوي) عبارة عن حصى صغيرة تتشكل في القنوات الصفراوية (المرارة …). ثم يظهر ألم حادّ في تجاويف المعدة أو تحت الضلوع. قد ينتشر الألم إلى الكتف ويصاحبه غثيان وحمى.

ما هي حصوة المرارة؟

الحصوة الصفراوية عبارة عن كتلة كبيرة أو أقل من البلورات (الحصى) الموجودة في المرارة أو القنوات الصفراوية. بشكل عام، تتكون حصوة المرارة من الكوليسترول والبيليروبين، ولكنها يمكن أن تأتي أيضاً من أملاح الكالسيوم. بعض الحالات تحفز تكوين حصوات المرارة مثل الحمل والسمنة ومرض السكري.

في معظم الأحيان، تكون غير مؤلمة وبدون أعراض. ومع ذلك، فإنها تسبب أحياناً مغصاً كبدياً مؤلماً للغاية. المرارة عبارة عن جيب صغير يقع تحت الكبد، وهو مسؤول عن تخزين العصارة الصفراوية، وهي مادة ينتجها الكبد. ترتبط المرارة بالكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة عن طريق قنوات مختلفة. أثناء الهضم، تنقبض المرارة وتصب العصارة الصفراوية في الأمعاء الدقيقة لتعزيز الهضم السليم. تتكوّن الصفراء من الماء والكوليسترول والأملاح المعدنية والأصباغ الصفراوية (تسمى البيليروبين). إذا كانت الصفراء تحتوي على نسبة عالية جداً من الكوليسترول أو البيليروبين، يمكن أن تتكون الحصوات (الحصوات التي يمكن أن يختلف حجمها بشكل كبير) في المرارة. وهذه هي الحصوات المؤلمة.

أعراض حصى المرارة

أكثر الأعراض المميزة لحصى المرارة هي الألم الحادّ، الذي يشعر به المريض في أغلب الأحيان بعد تناول وجبة غنية، والذي قد يكون مصحوباً أحياناً بالغثيان. قد يعاني الأفراد المتأثرون أيضاً من:

– ألم في الكتف الأيمن، بسبب التفاعلات العصبية مع المرارة.

– الحمى؛ إذا كان الألم مصحوباً بالحمى واشتد مع الحركة والتنفس، فقد يكون هناك التهاب في المرارة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

الألم في هذه المنطقة لا يتطلب بالضرورة استشارة طبية. يقول البروفيسور Benamouzig Robert الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي: “إذا كان الألم شديداً حقاً، وإذا تكرر، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق للانزعاج. وإذا كان الألم مصحوباً بالحمى، فهو يعدُّ حالة طبية طارئة”. وبالتالي يتم إجراء الموجات فوق الصوتية لتحديد أصل المشكلة