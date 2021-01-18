أعراض جديدة لفيروس كورونا مرتبطة بالعينين

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المستقلة /.. كشفت دراسة طبية حديثة عن أعراض أقل شيوعا تظهر لدى المصابين بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهي مرتبطة بالعينين.

وأشارت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والأعراض الثلاثة التي ذكرتها الدراسة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفق ما نقل موقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وحساسية الضوء، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علما أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

ويصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.

وتعليقا على الدراسة، قال الدكتور علي ميرزا، الطبيب المختص في مركز “مستشارو طب العيون” بلندن: “يعاني من يشكو حساسية الضوء من الصداع، ويشعرون بألم في العينين عند إضاءة مكان مظلم بشكل مفاجئ، أو الانتقال من الظلام إلى النور”.

وأضاف ميرزا: “يمثل التهاب العينين أحد أعراض فيروس كورونا الأقل شيوعا، إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشرا على الإصابة بكوفيد-19 أم أن الأمر مجرد التهاب فيروس للملتحمة”.

وأشار الأخصائي في طب العيون إلى أن الأعراض الثلاثة المذكورة والمرتبطة بالعينين يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفيروس التاجي، ناصحا المرضى الذين يعانون هذه الأعراض باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات خلال إصابتهم بكوفيد-19.( النهاية)

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