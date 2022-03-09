أعراض تدل على إصابتك بالذبحة الصدرية

المستقلة /- تشكل الذبحة الصدرية خطرًا على حياة الملايين حول العالم، إذ تبدأ بألم في الصدر أو انزعاج، ويحدث هذا الألم عندما لا يحصل جزء من قلبكِ على ما يكفي من الدم والأكسجين، ويمكن أن تكون الذبحة الصدرية من أعراض مرض الشريان التاجي (CAD)، إذ يحدث هذا عندما تضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى قلبك وتُسد بسبب تصلب الشرايين أو جلطة دموية.

كما يمكن أن يحدث أيضاً بسبب اللويحات غير المستقرة، وضعف تدفق الدم من خلال صمام القلب الضيق، وانخفاض وظيفة الضخ لعضلة القلب، فضلاً عن تشنج الشريان التاجي، وفي السطور التالية نقدم لك أعراض الذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية

الغثيان والقيء.

آلام الرقبة والفك والحلق.

آلام البطن.

آلام الظهر.

الشعور بضيق في التنفس.

عوامل تزيد من خطر إصابتك بالذبحة الصدرية

تزيد عوامل الخطر التالية من خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي والذبحة الصدرية:

تعاطي التبغ: حيث يؤدي مضغ التبغ والتدخين والتعرّض طويل الأمد للتدخين السلبي إلى إتلاف الجدران الداخلية للشرايين -بما في ذلك شرايين القلب- مما يسمح بتجمع رواسب الكوليسترول ومنع تدفق الدم.

داء السكري: إذ يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية عن طريق تسريع تصلب الشرايين وزيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

ضغط الدم المرتفع: مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الشرايين عن طريق تسريع تصلب الشرايين.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم: الكوليسترول هو جزء كبير من الترسبات التي يمكن أن تضيق الشرايين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشرايين التي تغذي القلب، ويزيد المستوى المرتفع من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضاً باسم الكوليسترول “الضار”، من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية. كما أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون في الدم يرتبط بنظامك الغذائي غير الصحي أيضاً.

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب: فإذا كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بمرض الشريان التاجي أو أصيب بنوبة قلبية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية.