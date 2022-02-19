أعراض الإصابة بنوبة الصرع

المستقلة/- قالت الدكتورة أنجيليكا غورتزن إن الصرع مرض عصبي، بسبب اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا المخ ويتميز بنوبات متكررة.

وأوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية أن أسبابه عدة، مثل العامل الوراثي والتعرض لصدمة خطيرة في الدماغ والإصابة بسكتة دماغية، والأورام، ومشاكل في الدماغ بسبب مرض سابق.
وتتمثل أعراض نوبة الصرع في فقدان الوعي، والسقوط، وتشنجات الذراعين والساقين، ونشوء رغاوي حول الفم.

وفي الغالب تستمر النوبة بين دقيقتين وثلاث دقائق. وإذا تجاوزت 5 دقائق أو أكثر، يجب الاتصال بالإسعاف على الفور.

وعادة ما يعالج الصرع بالأدوية المضادة، أو بالجراحة عند النوبات الشديدة والمتكررة في وقت قصير.

 

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