أعتقال عشرة مطلوبين للقضاء في كربلاء بينهم  ستة  وفق مادة المخدرات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن اعتقال 10 مطلوبين للقضاء بينهم 6  متهمين وفق مادة التجارة بالحبوب المخدرة .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم شؤون المخدرات تمكن من اعتقال 6 مطلوبين قضائيا وفق مادة المخدرات ، بحوزتهم  حبوب مخدرة وكريستال  وضبط أدوات التعاطي “.

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت الى معلومات أمنية “. واضاف كما “تمكنت القوات الامنية من اعتقال 4 مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة “.

واشار الى إن “جميع المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

 

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