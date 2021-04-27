أعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من خمسة الاف حبة وكريستال في ذي قار

أعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من خمسة الاف حبة وكريستال في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..كشفت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، عن اعتقال متهمين بتجارة المخدرات بحوزتهما اكثر من 5 الاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال في محافظة ذي قار .

وذكر بيان اوردته وزارة الداخلية ان ” مفارز قسم مخدرات ذي قار القت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزتهما 5190 حبة نوع كبتاجون ، و 35 غراما من الكريستال “.

ولفت الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية “.