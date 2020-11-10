أطعمة ومشروبات تجنّبوا تناولها على معدة فارغة

المستقلة /- تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات في اضطرابات المعدة والشعور بالآلام عند تناولها على معدة فارغة ولذلك يُنصح بتجنب تناولها على الريق.

وعادةً ما يتم تناول وجبة الفطور على معدة فارغة، ولهذا السبب فلا يقتصر الأمر على تناول الطّعام الصّحّي فحسب بل يتعيّن اختيار الأغذية الصحية وتنظيم توقيت تناولها لتحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية.

ولمساعدتكم على اتخاذ القرارات الصائبة، إليكم قائمة بأطعمة ومشروبات لا يجب تناولها على الريق صباحاً بالرغم من فوائدها الصحية.

– عصائر الفاكهة: كثيراً ما نُقبل على عصائر الفاكهة الطازجة كبديلٍ صحي غني بالفيتامينات. وبالرّغم من ذلك، فإنّ تناولها على معدة فارغة، قد يضع عبءاً كبيراً على البنكرياس وقد يؤثّر السكر الموجود في هذه العصائر سلباً على الكبد. فتفقد الفاكهة بعض الألياف الصحية عند عصرها، ذلك لأنه عند عصرها يُفصل اللب الغني بالألياف والقشور عن العصير، ما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم بوتيرة أسرع، ما يُسبّب مشاكل مثل مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

– الحمضيات: قد تزيد الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال والليمون من الأحماض الّتي تنتجها المعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة والقرحة المعدية. كما قد تبطئ الكمية الكبيرة من الألياف والفركتوز في مثل هذه الفاكهة الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

– القهوة: قد يحمل تناول القهوة على معدة فارغة في طياته الكثير من المخاطر للجسم إذ تزيد مادة الكافيين من حموضة المعدة لأنّها تحفّز على إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة.

– لبن الزبادي: إن استهلاك منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة فيه غير فعّالة بسبب المستويات الحمضية المرتفعة في المعدة.

– السلطات: ربما تكون الخضروات النيئة المستخدمة في تحضير السلطات هي من الخيارات الأفضل لتناول وجبة الغداء. فالخضار النيئة مليئة بالألياف، وتناولها على الريق قد يضع عبءاً إضافيًا على المعدة، ما يؤدّي إلى آلام في البطن وإلى انتفاخه. وعلى سبيل المثال، تحتوي الطماطم على كمية مرتفعة من حمض التانيك الذي يزيد من حموضة المعدة.