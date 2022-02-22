أطعمة مفيدة للبنكرياس

المستقلة /- يحتوي البنكرياس على حساسات تتذوق السكر, وتجعله يشعر بمقدار السكر في الدم، كما أنه يتصرف من تلقاء ذاته مباشرة ويفرز الهرمونات للحفاظ على مستويات السكر الصحيحة في الجسم.

وتعتبر السمنة من عوامل الخطورة لسرطان البنكرياس، كما ان تناول غذاء متوازن يحتوي على الفواكه والخضار والبروتينات والدسم يحمي من أمراض البنكرياس .

أغذية مؤثرة على صحة البنكرياس
الكركم
الكركم نوع من التوابل الشعبية المستخدمة في الطهي اليومي مفيداً جداً لصحة البنكرياس، فهو يمتلك خصائص مكافحة للسرطان.

القرنبيط والبروكلي
يحتوي البروكلي على مستويات عالية من الكبريت، الذي يساعد في إزالة السموم من أعضاء الجسم بما في ذلك البنكرياس، وهذا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

العرق سوس
هذا المشروب يدعم صحة البنكرياس، فهو يملك خصائص مضادة للالتهابات خاصة تلك التي تحدث في البنكرياس، ما يقلل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويعزز هذا الجذر العشبي إنتاج العصارة الصفراء التي تساعد في عملية هضم الطعام، ودعم جميع وظائف الغدد بما في ذلك البنكرياس.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أطعمة مفيدة للبنكرياس

اخر الاخبار

لأول مرة .. مذيعة اخبار محجبة في التلفزيون الجزائري – فيديو

اخر الاخبار

إطلاق منصة ترمب للتواصل الاجتماعي

اخر الاخبار

أغلى 10 أطعمة بالعالم

اخر الاخبار

رسالة رونالدو بعد وصوله لـ400 مليون متابع على إنستغرام

اخر الاخبار

فلسطين تحدد موعد عطلة الاسراء والمعراج

اخبار العراق

وزارة المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبطة بتخفيض قيمة العملة

اخبار العراق

وزارة المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبطة بتخفيض قيمة العملة

اخر الاخبار

فنان مصري يتهم شريهان بإصابته بمرض عانى منه 37 عاما

اخر الاخبار

روسيا تحذر من (حمام دم) في دونباس

اخر الاخبار

أوروبا وبريطانيا تعتزمان فرض عقوبات على روسيا

اخر الاخبار

مسؤول أميركي عن خطاب بوتين: يهدف لتبرير الحرب

اخر الاخبار

3 أكلات تسبب الشعور بالسعادة.. تعرف عليها

اخر الاخبار

3 عادات صباحية يجب التخلي عنها فورا

اخر الاخبار

الرئيس الروسي يأمر قواته بدخول أوكرانيا

اخر الاخبار

الأسد: مستعدون للاعتراف بلوغانسك ودونيتسك

اخر الاخبار

بوتين: أوكرانيا كانت تسرق الغاز الروسي