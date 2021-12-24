أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها

المستقلة /- أدرجت اختصاصية التغذية، سفيتلانا فوس الأطعمة التي تسبب النفخة في المعدة والتي عليك تجنبها.

وأكدت فوس أنه يمكن أن تضاف منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عموما والفطر إلى قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الإحساس بالانتفاخ هو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات.

وذكرت فوس سابقًا أن الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة يجب ألا يأكلوا الكثير من الملفوف الأبيض.

وأكدت أن هذه الخضراوات تحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى.

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