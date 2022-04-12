أطعمة على السحور تمدك بالطاقة خلال الصيام

المستقلة /-أحياناً نهمل الاهتمام بوجبة السحور خلال شهر رمضان، سواء بتجاهلها تماماً وتفضيل النوم، أو اختيار أطعمة مضرة

لابد أن تعرف أن اختيارك للأطعمة التي تتناولها في وجبة السحور يرسم مسار يومك في اليوم التالي، ومن شأنه أن يشعرك بالخمول أو بالطاقة والنشاط

ويستعرض موقع “بون أبتيت” الأمريكي في التقرير التالي أبرز أطعمة السحور التي ستمدك بالطاقة في يوم الصيام الطويل

1- بودينج الشوفان الكامل

الشوفان مصدر كبير للألياف التي تعمل على الاحتفاظ بالطاقة لأطول فترة ممكنة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول

يحتوي الشوفان الكامل، والذي يستغرق حوالي 15 دقيقة للطهي، على ألياف أكثر من أصناف الشوفان الأخرى

وفي وجبة السحور، قم بطهي الشوفان في الحليب للحصول على شعور أكبر بالشبع، وأضف إليه العسل للتحلية، واخلطه ببعض الفواكه المجففة مع بذور اليقطين

2- زبدة الفول السوداني والموز

تعتبر زبدة الفول السوداني مصدرًا ممتازًا للبروتين، وهي مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة

توزع الزبدة على خبز الحبوب الكاملة وتقترن بشرائح الموز، لأنه مصدر للنشا المقاوم الذي يساعد الكثيرين على الشعور بالشبع

3- بيض مسلوق

يعتبر البيض مصدرًا صحيًا للبروتين وفيتامين د، على الرغم من تجنب البعض هذه الأطعمة لمحتواها المرتفع من الكوليسترول، ولكن الكوليسترول الموجود في الطعام له تأثير أهدأ على الجسم من مستويات الكوليسترول من الدهون المشبعة، ويُسمح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بتناول بيضتين في الأسبوع

في وجبة السحور، أضف البيض المسلوق فوق الخبز المحمص المحبب ووزع فوقها شرائح الطماطم للحصول على ألياف إضافية

4- بطيخ وجبنة حلوم

البطيخ من الفاكهة الغنية بالعصارة وهي طريقة جيدة لإبقاء الجسم رطباً مع الحفاظ على السعرات الحرارية، ومن أجل الشعور بالامتلاء ينصح بتناوله مع جبنة الحلوم

5- عصيدة الكينوا

الكينوا هي مصدر نباتي للبروتين والألياف الكاملة، وهي تعد بديلاً رائعًا خاليا من الجلوتين للشوفان

وفي وجبة السحور، قم بطهي الكينوا في حليب جوز الهند وتقطيعه مع بعض التفاح والقرفة لوجبة لذيذة المذاق ومشبعة