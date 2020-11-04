أطعمة شهيرة تقود من يتناولها إلى الموت

المستقلة /- هل تصدق أن أطعمة كالبطاطا والفاصوليا والطماطم والتونة، والتي اعتدت على تناولها بصورة يومية من الممكن أن تؤدي إلى وفاتك؟!

بحسب موقع “مايكروسوفت” الإخباري، فإن الأصناف التالية من الطعام ستجعلك بالتأكيد تعيد التفكير بشأن قائمة تسوق البقالة الخاصة بك:

البطاطا

إذا لاحظت وجود لون أخضر على البطاطا، فكن حذرا للغاية لأن هذا قد يكون علامة على أنها تنتج سم “سولانين”، والذي يمكن أن يكون ضارا جدا أو حتى مميتا إذا تناولت كمية كافية منه.

جوزة الطيب

يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من هذه التوابل إلى حالة تعرف باسم “ذهان جوزة الطيب”، والتي يمكن أن تقتلك.

عشبة الراوند

في حين أن ساق تلك العشبة آمنة تماما فاحذر من أوراقها لأنها تحتوي على حمض الأكساليك ويمكن أن تكون قاتلة إذا تناولت ما يكفي منها.

السمن الصناعي

عثرت دراسة كندية أجرتها جامعة ماكماستر أن السمن الصناعي يزيد من معدلات الوفيات بنسبة 34%.

براعم الفاصوليا

براعم الفاصوليا النيئة التي تستخدم أحيانا كطبق سلطة هي في الواقع طعام خطير للغاية للأكل، فهي أرض خصبة للبكتيريا بما في ذلك الإشريكية القولونية وعدوى السالمونيلا (التهاب المعدة والأمعاء) وعدوى الليستيريا (مرض بيكتيري منقول بالغذاء).

الدجاج

يعد طهي الدجاج جيدا أمرا مهما للغاية، مما يعني أنه لا يجب أن ترى أي لون وردي على الدجاج النيء والذي قد يحتوي على السالمونيلا مما قد يؤدي إلى الوفاة.

تونة

إذا كنت من مدمني تناول سمك التونة بشكل مفرط، فإن التسمم بالزئبق أمر وارد جدا، لذا راقب استهلاكك منه.

اللحم المقدد (البيكون)

تم ربط اللحم “البيكون” واللحوم المصنعة الأخرى بالسرطان.

الكرز

إن حفر الكرز تحتوي على سم السيانيد والتي يمكن أن تكون قاتلة.

الحليب

بعض الناس يشربون الحليب الخام مباشرة من البقرة بعد حلبها وهذا أمر خطير للغاية، إذ يمكن أن يؤدي الحليب غير المبستر إلى انتقال عدوى مميتة مثل الإشريكية القولونية والليستيريا.

العسل

لابد من بسترة العسل قبل تناوله لأنه يحتوي على السموم التي يمكن أن تكون قاتلة.

الفطر

في حين أن الفطر شائع في الحساء والأطباق الأخرى فإن بعض الفطر البري يمكن أن يكون ساما للغاية.

زيت الخروع

يحتوي الزيت الذي يصدر من نبات الخروع على سم قوي للغاية يعرف باسم “الريسين”.

القرفة

قد يتسبب ابتلاع ملعقة كبيرة من القرفة في صعوبة في التنفس أو الاختناق أو حتى انهيار الرئة.

الفاصوليا الحمراء

تحتوي الفاصوليا الحمراء على الفيتو-هيما-غلوتين، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بأوجاع وأعراض مماثلة للتسمم الغذائي.

الهوت دوغ

تشكل الهوت دوغ خطر الاختناق الرئيسي للأطفال دون سن 10 سنوات.

الفول السوداني

يمكن للفول السوداني أن يسبب الحساسية المفرطة مما يؤدي إلى مشاكل في التنفس والصدمة وحتى فقدان الوعي.

البيض

تأكد من طهي البيض جيدا لأن البيض النيئ يحتوي أيضا على السالمونيلا.

الطماطم

في حين أن الطماطم آمنة تماما للاستهلاك لكن احترس من الجذع والأوراق لأنها تحتوي على سموم قلوية، كما أن تناول الكثير منها أمر قاتل، ناهيك عن أنها قد تلطخ أسنانك.