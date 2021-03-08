أطعمة تخلصك من إدمان السكريات

المستقلة /- إدمان السكريات، نوع من الإدمان يعاني منه بعض الأشخاص، حيث تتغلب عليهم رغبة جامحة في تناول الحلويات والمشروبات الغازية وغيرها.

وهو ما يسبب لهم الكثير من المخاطر الصحية ابتداء من السمنة وانتهاءً بتصلب الشرايين، لكن يمكن لبعض الأطعمة أن تلعب دوراً مهماً في الإقلاع عن إدمان السكريات.

1- التوت: غني بالألياف التي تساعد على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم وتقليل مقاومة الإنسولين بالجسم، بالإضافة إلى قدرتها على كبح الشهية. بالإضافة لغناها بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الأمراض المزمنة الناتجة عن الإفراط في السكريات.

2- بذور الشيا: غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تكوِّن مادة هلامية في الأمعاء، تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة

3- البقوليات: غنية بالألياف والبروتين اللذان يعملان على كبح الشهية اتجاه الأطعمة السكرية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

4- التمر: أفضل البدائل الصحية للسكر، ومنخفض السعرات الحرارية.

5- البطاطا الحلوة: مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تحتوي على الألياف الضرورية لكبح الشهية اتجاه السكريات.

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