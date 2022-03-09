أطعمة تجعل نومك مضطربا‎‎!

المستقلة /- نشر موقع “تركيا” تقريرًا استعرض فيه قائمة بالأطعمة التي يؤدي تناولها إلى الإصابة بالأرق والأطعمة التي تساعد على الاسترخاء والنوم.

وقال الموقع، في تقريره إن النوم يؤثر بشكل مباشر على صحتنا الجسدية والعقلية، كما تبين أن لبعض الأطعمة تأثيرًا على دورة النوم حيث أن بعضها يسبب الأرق في حين أن البعض الآخر يعزز الشعور بالنعاس، بحسب عربي 21.

وفيما يلي، يقدم أخصائي التغذية شاتاي دمير بعض النصائح حول النظام الغذائي وبشكل خاص الأطعمة التي يوصى بتناولها أو تجنبها مساءً لتفادي الأرق ليلا.

** الوجبات السريعة والطعام المقلي:

من المعروف أن الأطعمة الغنية بالدهون ولاسيما الدهون المتحولة مضرة بالصحة، وهي تؤثر أيضًا بشكل سلبي على دورة النوم وجودته. وحتى لا تعاني من اضطرابات النوم احرص على عدم تناول هذه الأطعمة خلال اليوم، أو على الأقل في المساء.

** الحلويات:

عادة ما نشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول السكريات الأولية البسيطة. واستهلاك الأطعمة السكرية على العشاء سيجعلك تشعر بالجوع بسرعة أكبر، مما يؤخر موعد النوم. وحتى تتمتع بنوم هنيء، ينبغي تناول أطباق متوازنة خلال النهار وفي وجبة العشاء، بالإضافة إلى انتقاء نوع الكربوهيدرات المناسب.

** الكافيين:

تجنب استهلاك أي مشروب يحتوي على الكافيين قبل 5 ساعات على الأقل من موعد النوم.

** البروتينات:

يستغرق الجسم وقتا أطول لهضم البروتينات، ويمكن أن تصاب بعسر الهضم في حال تناولتها في وجبة العشاء. بدلا من ذلك، ينصح بتناول طبق غني بالكربوهيدرات الليفية والخضروات لتعزيز جودة نومك. كما أن شرب كوب من الحليب قبل ساعة من الخلود إلى النوم مفيد وذلك لاحتوائه على التريبتوفان.

** جذر فاليريان:

أثبتت العديد من الدراسات أن جذر فاليريان يساعد على النوم. ويمكن استخدام هذه العشبة في علاج مشكلة الأرق الخفيف بطريقة طبيعية. ويمكن التخلص من مشاكل النوم من خلال تناول كبسولة تحتوي 450-900 مليغرام من خلاصة هذه العشبة قبل 30 دقيقة إلى ساعتين من موعد النوم.

** زهرة الآلام:

تعرف أيضا باسم زهرة العاطفة، ولها تأثير مهدئ. وتدخل خلاصة زهرة الآلام في تركيبة بعض الحبوب المنومة ومذاقها اللذيذ يجعلها عشبة مفضلة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

** الخزامى:

تعتبر الخزامى من الأعشاب التي تساعد على النوم بفضل رائحتها المهدئة. وقد أظهرت الدراسات أن استنشاق عطر زيت اللافندر قبل النوم بثلاثين دقيقة يحسن جودة النوم. يمكن أيضا استخدامها في شكل شاي نشربه بعد يوم عمل متعب، وسيساعد ذلك العضلات على الاسترخاء و يهيئ الجسم لنوم مريح.

** شاي عشبة الليمون:

استُخدم شاي عشبة الليمون في العصور الوسطى لعلاج الأرق. ويتميز هذا الشاي بنكهته الحادة وطعمه اللذيذ. ويساعد منقوع عشبة الليمون على تخفيف التوتر واسترخاء العضلات ويسهل الخلود إلى النوم.

** البابونج:

يُستخدم نبات البابونج المعروف بتأثيره المهدئ من قبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم. ونظرًا لعدم وجود آثار جانبية له، يمكن للأشخاص من جميع الأعمار شرب منقوعه.

** الشاي الأخضر منزوع الكافيين:

هذا الشاي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تهدئة الأعصاب.