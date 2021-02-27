أضرار خطيرة للأطعمة المعلبة

المستقلة /- الأطعمة المحفوظة هي أي أطعمة معدة بإضافة مواد صناعية وتعريضها لحرارة عالية ثم إغلاقها بشكل متقن تماماً مع غمرها بالماء البارد ثم الحار أو غير ذلك.

وبعد ما تردد عن أضرار المعلبات الغذائية، أصبح العديد من الأمهات يتساءلن عن صحة ما يتم ترديده بخصوصها.

وفي هذا المقال سنوضح أضرار المعلبات الغذائية:

1. تؤثر الحرارة المرتفعة سلباً على القيمة الغذائية للأطعمة، وهو ما يؤثر على الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأطعمة المختلفة، بالإضافة إلى ضرر المواد الصناعية.

2. تحتوي على العديد من المواد الصناعية، أشهرها مادة “نتريت الصوديوم” لمنع التسمم بالبكتيريا، واستخدام هذه المادة على المدى الطويل يضر الإنسان كثيراً،

إذ يحدث تلفاً في عدة خلايا ما قد يؤدي للإصابة بأمراض مختلفة، منها أنواع السرطان المختلفة، وأمراض العصر الحديث، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وغيرها من الأمراض.

3. تؤثر بالسلب على الحوامل، وتعرض الجنين للتشوهات والعيوب الخلقية.

4. قد تحتوي على بكتيريا قاتلة، إذا كانت غير معدة أو مغلقة جيداً.