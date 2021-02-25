المستقلة /- يعتقد الكثيرون أن النوم بالملابس غير النظيفة على الأسِرَّة أمر غير ضار، والمؤسف أننا لا نعطي للأمر اهتماماً، ولكن الأمر برمته يدل على عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية! وينتج عنه بعض العواقب المُقلقة، لذا إليكم أضرار التأخر في غسل ملابس النوم!

. النوم في بيئة غير صحية

إذا كنت ترتدي نفس قطعة الملابس مراراً وتكراراً، فتوقع أن تبدأ البكتيريا وخلايا الجلد الميتة في التجمع والتشبث على الملابس. وحتى إذا كان فراش السرير نظيفاً وتهتم بتغييره بانتظام، إلا أنه لن يظل نظيفاً لفترة طويلة لأنه يُلامس ملابس النوم غير المغسولة الخاصة بك بشكل مباشر، وهو ما يترتب عليه الإصابة بعدوى قد يصعب علاجها.

. نقل الميكروبات إلى الملابس الأخرى!

إذا كنت تتوقع أنه بوضع الملابس في الغسالة وتشغيل دورة الغسيل فإنك بذلك تكون قد تخلصت من جميع الميكروبات العالقة به فأنت مخطئ، لأنه إذا كنت ترتدي ملابس النوم لمدة أسبوعين متتاليين، فلن يتمكن الغسيل من التخلص من معظم الميكروبات، وسيتم نقلها إلى الملابس الأخرى الموجودة في الغسالة والتي ستتلامس مع الجلد أيضاً.

. التأثير على جودة النوم

ارتداؤنا لملابس نظيفة، ورؤية سريرنا بملاءة نظيفة مرتبة يمنحنا شعوراً بالاسترخاء والراحة وكذلك بالانتعاش. وتوقع أن يحدث العكس بالطبع إذا كنت تذهب للنوم مرتدياً ملابس النوم المليئة بالعرق. فعلى الأغلب ستشعر بالانزعاج وربما ستظل مستيقظاً في الليل خاصة إذا كنت تشعر بالحكة.

. تحفيز ظهور حب الشباب

عدم تكريس الاهتمامك لتغيير لباس النوم وأكياس الوسادات وما إلى ذلك، ينتج عنه تراكم البكتيريا وخلايا الجلد الميتة عليه. وعند النوم تقوم بضغط تلك الاتساخات على مسامك، مما يسدها ويسبب لك ظهور البثور، بالإضافة إلى تعرّقك أثناء نومك، والذي تمتصه ملابسك، مما يسبب ظهور البثور.

. الرائحة السيئة

تمتص ملابسنا العرق الذي ينتجه الجسم، مما يخلق مناخاً مثالياً للبكتيريا. فالبكتيريا تكون في أوجها في الأماكن الرطبة والمظلمة، وهو ما ينتج عنه في النهاية روائح كريهة والتي ربما تزعج نومك.

. ضعف جهازك المناعي

عندما ترتدي نفس البيجاما ليلة بعد ليلة، فإن جهازك المناعي يظل يقاوم جميع المشاكل كالميكروبات ومضاعفات الجهاز التنفسي والحساسية. والتعرض لمثل هذه الأمور باستمرار يُضعف الجهاز المناعي لجسمك، مما يجعل من الصعب حمايتك من الفيروسات في المستقبل.