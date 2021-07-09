أصل فايروس كورونا قبل 17 عاما

المستقلة /- قال علماء في روقة بحثية خلصت الى أن العدوى الحيوانية هي التفسير الأكثر برجيحا لنشأة وباء كورونا .

وإن الحالات المبكرة لفايروس كورونا التي تم تتبعها في أسواق ووهان في الصين تعكس الانتشار الاولي لمرض ” سارس ” قبل 17 عاما.

وكشف إدوارد هولمز واندرو رامباوت و19 باحثا أخر في مراجعة للادلة العلمية المتعلقة بأصزل “وباء كورونا ” انهيمكن مقارنة التاريخ الوبائي لفاسروس ” سارس ” المسبب لمرض كورونا بتفشي فايروسات كورونا السابقة المرتبطة بسوق الحيوانات .

ما يوفر ذلك مسارا بسيطا للتعرض البشري للفايروس وفق ما نشرته وكالة ” بلومبرغ ”

حيث تم اصدار الورقة البحثية يوم أمس قبل مراجعتها من جهات خارجية ويتم إعدادها للنشر في مجلة علمية موثوقة على حد قول أحد مؤلفيها.

وتقدم الورقة البحثية شرحا مفصلا للبصمات الجينية لفايروس ” سارس ” وفق الابحاث المبكرة التي أجريت في معهد ووهان لعلم الفايروسات في الصين.

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