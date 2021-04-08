أصغر دولة في العالم.. يعيش بها 5 أشخاص فقط ومعروضة للبيع!

المستقلة /- بسبب وقوعها في المياه الأقليمية، تعد جزيرة سيلاند أصغر دولة في العالم، حيث تبلغ مساحتها 550 مترا مربعا فقط، ولا يزيد عدد سكانها عن 5 أشخاص.

وهذه الجزيرة صناعية جرى بناؤها من قِبل الجيش البريطاني لاستخدامها كقاعدة حربية أيام الحرب العالمية الثانية فقط، ولكن الضابط السابق بالجيش البريطاني “روي بيتس”، سكن في هذه القاعدة مع عائلته عام 1967، وأعلنها دولة، وأعطى لنفسه لقب “أمير”، وزعم أن سيلاند هي دولة مستقلة ذات نظام ملكي وراثي.

ولغة الدولة هي الإنجليزية ولديها عملة مزعومة مثل أية دولة أخرى تسمى بـ “دولار سيلان”، ولها نشيد وطني، وطوابع بريدية، وبالتأكيد لها علم خاص!

وظلت سيلاند غير معترف بها من أي دولة، حتى تعرضت لحريق عام 2006 نتيجة عطل كهربائي، وفي بداية عام 2007 جرى عرض الدولة للبيع!

 

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