أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

المستقلة/- منى شعلان/ تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، والمطرب الكويتى نبيل شعيل، لإحياء حفلاً غنائيًا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 3 يونيو.

وينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ويعد هذا الحفل الأول في السعودية بعد عودة الحفلات مرة أخرى منذ جائحة كورونا، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه.

وكان آخر ألبومات النجمة آصالة نصرى بعنوان “لا تستسلم”، وهو البوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، “وش كنت أقول” و”يا مثبت” وأغنية “ما اعرف انطق”، وغيرهم من الأغاني.

ويعد المطرب الكويتى نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، من ناحية أخرى طرح شعيل مؤخرا أغنية”عطوه جوه” على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات جبل، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، ومن مطلع الأغنية: عطوه جوه.. ترى توه يحب توه.. أنا هالآمن بالذات أحبه مهما لى سوه.

يذكر أن نبيل شعيل أحيا مؤخرا حفل غنائي فى اليوم الوطنى السعودى الـ90 ، قدم نبيل خلال الحفل باقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته ” فوق السما ” و”عالم احبابي” و”المحبة” و”موقليل”، وغيرهم.