أشياء لا تفعلها قبل الذهاب للنوم

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المستقلة /-كشف علماء النوم عددا من الأشياء التي لا ينصح بممارستها قبل الخلود إلى النوم

وتشير صحيفة Huffington Post، إلى أن الخبراء ينصحون بعدم متابعة الأخبار، لأنها قد تثير القلق لدى الشخص، ما يمنع انتقاله بسلاسة إلى النوم الهادئ . وكذلك تجنب الدخول في مناقشات حادة ومتوترة قبل النوم. فقد بينت نتائج الدراسات العلمية، أنه من الصعوبة بمكان التغلب على المشاعر السلبية التي تسببها هذه النقاشات.

ولا ينصح خبراء النوم بالقيام بأي عمل في الفراش، لكي “يرتبط السرير في الدماغ بالنوم والجنس فقط”. كما لا ينصحون بإجراء تمارين بدنية قبل الخلود إلى النوم. ويشيرون إلى أن البعض يحاولون بهذه الطريقة إجهاد أنفسهم لكي يناموا نوما هادئا ، ولكن النتيجة هي عكس ذلك تماما.

ووفقا لهم لا يحبذ قبل النوم، تناول المشروبات المنشطة المحتوية على الكافيين والكحول، لأنها تسبب أضطراب النوم.

ولا ينصح الخبراء باستخدام الهاتف ليلا أو ترك إضاءة في غرفة النوم، لأنها تعطي إشارة للدماغ بأن الوقت قد حان للاستيقاظ. كما أن الضوء يمنع الدماغ من إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يفرزه استجابة للظلام ويساعد على النوم.

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