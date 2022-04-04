أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

المستقلة /- بالطبع يحب الرجل المرأة الجميلة. ولكن الجمال أمر نسبي. وسرعان ما يعتاد الرجل على شكل المرأة لتصبح ملامحها تقليدية في نظره. وتبقى الصفات الأخرى هي التي تجذب الرجل.

وفي هذا المقال. سوف نستعرض أبرز الصفات التي يُحبها الرجل في المرأة:

1. المرأة التي تستمع له

الحقيقة أن حديث الرجل معك أمر ينم عن ارتباطه بكِ، وهو أمر جيد خاصة إذا وجد منكِ الاستماع باهتمام ودون إصدار أحكام أو تأنيب، لذا استمعي لشريكك جيداً، حتى لو كان يتحدث في مواضيع لا تجدينها شيقة، وكوني الصديق الذي يود أن يشاركه تفاصيل يومه.

2. المرأة المرحة

يفضل الرجل المرأة ذات الحس الفكاهي، التي لا تقضي معظم حديثها في التذمر والشكوى، فالرجل يبحث عن تلك المرأة التي تلقي النكات وتشاركه الضحك، وتشعره أن الأمور بخير وأنها سعيدة، فهذا يشعره أنها الشخص الذي يريد أن يلجأ إليه في نهاية اليوم ليشاركه بعض اللحظات السعيدة الكفيلة بأن تهون عليه ضغوط الحياة.

3. المرأة التي تهتم لرأيه

اهتمي بأخذ رأي زوجك في القرارات المهمة في حياتك مثل قرار التقديم في وظيفة جديدة، وأشعريه بأن رأيه مهم ويعني لكِ الكثير، لأن ذلك ينم عن احترامك له ولفكره، والرجل يحب كثيراً المرأة التي تحترمه وتعتمد عليه في الأمور المهمة في حياتها.

4. المرأة التي تجدد في العلاقة الحميمة

تبقى العلاقة الحميمة واحدة من أهم الأسس التي يقوم عليها الزواج، ودائماً ما يبحث الرجل عن المرأة التي تشبعه عاطفياً وجسدياً لذا فإن كونك امرأة مثيرة ونشطة جنسياً.

5. المرأة التي تهتم بمظهرها

لا تتعاملي مع حب زوجك لك على أنه أمر مُسلم به، وأنه سيحبك في جميع حالاتك، ما يجعلك تهملين في مظهرك والعناية بنفسك وجمالك، فالرجل يحب المرأة التي تهتم بنظافتها ومظهرها، وتجدد من شكلها، وحافظي على رائحة جسدك زكية، وحاولي تغيير إطلالتك من وقتٍ لآخر، فالرجل كائن بصري يحب الأشياء بعينيه أولاً.

6. المرأة ذات الطبيعة الاستقلالية

من الجيد أن تشعري زوجك باحتياجك له وبأنه الكتف الذي يحميكِ، أو الذي يمكنكِ الاستناد عليه، ولكن مع ذلك يجب عليكِ التحلي بقدر من الاستقلالية، فالرجل يحب المرأة المسؤولة، التي يستطيع الاعتماد عليها وقت الأزمات، فهذا النوع من السيدات يجذبه أكثر من المرأة التي لا تستطيع فعل أي شيء دونه.

7. المرأة التي تثق بنفسها

ضعي في اعتبارك أن زوجك لن يراكِ جميلة طالما أنكِ لا تشعرين بذلك، فالرجل يحب المرأة الواثقة من نفسها، التي لا تقارن نفسها بغيرها من النساء، ولا تخبريه عن الأشياء التي تكرهينها في جسمك أو العيوب التي ترينها في نفسك، فذلك سيجعله يراها بالفعل، لذا ثقي بنفسك وبشكلك، وسيراكِ جميلة وجذابة دائماً