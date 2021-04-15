أشهر وأجمل أناشيد رمضان التي علقت في عقولنا

المستقلة /- يحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم بحلول شهر رمضان الكريم، الذي عادة ما يرتبط بذكريات خاصة في الأذهان، من بينها أعمال فنية خالدة يستحضرها الناس كل عام، لا سيما الأغاني المرتبطة بقدومه.

ويحرص كثير من الفنانين الكبار على تقديم أغان خاصة بالشهر الكريم، تتناقلها الأجيال وتبقى حاضرة، رغم الأغاني الجديدة ومحاولات مزاحمة القديم بألوان وكلمات جديدة.

“القديم يكسب”.. هذا ما يؤكده الانتشار الواسع للأغاني الكلاسيكية القديمة التي قدمها كبار الفنانين في العالم العربي بمناسبة شهر رمضان قبل عقود، مثل “وحوي يا وحوي” و”أهلا رمضان” و”مرحب شهر الصوم” و”رمضان جانا” و”والله بعودة يا رمضان” و”يا بركة رمضان”.. وغيرها من الأغنيات الخالدة.

من أشهر الأغاني المرتبطة برمضان التي ترتبط بأذهان الجميع بقدوم الشهر، هي أغنية محمد عبد المطلب “رمضان جانا”، من كلمات حسين طنطاوي وألحان محمود الشريف.

ويأتي في مطلعها: “رمضان جانا وفرحنا به، بعد غيابه، وبقاله زمان.. غنوا وقولوا شهر بطوله، أهلا رمضان”.

ومن أشهر الأغاني الرمضانية أيضا أغنية عبد العزيز محمود “مرحب شهر الصوم” التي يعود تاريخها إلى عام 1966، وهي من كلمات محمد علي أحمد، وألحان عبد العزيز محمود.

ويأتي في مطلعها: “مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت بأمان.. بعد انتظارنا وشوقنا إليك، جيت يا رمضان”.

وتحتل أغنية “أهو جه يا ولاد” للثلاثي المرح (سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني) مكانا بارزا في صدارة الأغاني المبشرة بقدوم الشهر، وهي من ألحان علي إسماعيل وكلمات نبيلة قنديل وأنتجت عام 1959.

ويأتي في مطلعها: “أهوه جه يا ولاد.. هيصوا يا ولاد.. أهو جه يا ولاد.. زقططوا يا ولاد”.

أما أغنية “وحوي يا وحوي” الشهيرة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1934، فتعتبر من أبرز الأغاني الكلاسيكية المرتبطة بقدوم الشهر، إن لم تكن الأبرز على الإطلاق.

وهي غناء أحمد عبد القادر وألحان أحمد الشريف وكلمات حسن حلمي المانسترلي، ويأتي في مطلعها: “وحوي يا وحوي الياحه.. روحت شعبان الياحه.. وحوينا الدار جيت يا رمضان.. هل هلالك والبدر أهو بان”.

أما أغنية “أهلا رمضان” لعبده السروجي، فيقول فيها: “أهلا أهلا يا رمضان، بعد الغيبة هلالك بان، شهر عبادة وزكاة وصيام، تحلا أيامه بذكر الله”.