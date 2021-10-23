أشهر حـوادث التصوير في أفلام هوليوود

المستقلة /- تعددت حـوادث التصوير في استوديوهات ومواقع تصوير أفلام هوليوود على مدى سنوات، إذ تسببت تلك الحوادث في تأجيل تلك الأفلام أو حتى إلغائها، حيث تنوعت الحوادث بين حـوادث سير أو سقوط الممثلين أو بدلائهم أثناء تصوير المشاهد. وتمثّل حادثـة إطلاق النار بغير قصد من قبل الممثل الأمريكي أليك بالدوين على طاقم العمل التي وقعت أمس الخميس آخر تلك الحوادث الهوليوودية، والتي أسفرت عن مقتـل مديرة التصوير هاليانا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا خلال تصوير فيلم “راست”.

نستعرض هنا أبرز الأفلام التي شهدت حـوادث مماثلة لحـادث أمس الخميس.

فيلم “ذي كابتيف” عام 1915م: وتوفي أثناء العمل الممثل الأمريكي تشارلز تشاندلر إثر إصابته برصاص حي أثناء إطلاق الجنود النار أثناء تصوير الفيلم.

فيلم “ذي كابتيف” عام 1915م: وتوفي أثناء العمل الممثل الأمريكي تشارلز تشاندلر إثر إصابته برصاص حي أثناء إطلاق الجنود النار أثنا

“توايلايت زون: ذي موفي” عام 1982م: ولقي الممثل الأمريكي فيك مورو مصرعه مع طفلين من الجنسية الفيتنامية، إثر تحطّم طوافة أثناء تصوير مشهد معركة ليلية في الفيلم الخيالي الشهير.

“توايلايت زون: ذي موفي” عام 1982م: ولقي الممثل الأمريكي فيك مورو مصرعه مع طفلين من الجنسية الفيتنامية، إثر تحطّم طوافة أثناء ت

“توب غان” عام 1986م: وهو فيلم إثارة وتشويق للممثل الأمريكي الشهير توم كروز، ولقي فيه الممثل البديل مصرعه إثر تحطم طائرة في البحر.

“توب غان” عام 1986م: وهو فيلم إثارة وتشويق للممثل الأمريكي الشهير توم كروز، ولقي فيه الممثل البديل مصرعه إثر تحطم طائرة في الب

“ذي كرو” عام 1993م: ولقي خلال تصويره الممثل الأمريكي براندون لي، نجم الفنون القتالية ونجل بروس لي، مصرعه، وذلك إثر إطلاق النار عليه في موقع التصوير.

“ذي كرو” عام 1993م: ولقي خلال تصويره الممثل الأمريكي براندون لي، نجم الفنون القتالية ونجل بروس لي، مصرعه، وذلك إثر إطلاق النار

“باتمان: ذا دارك نايت” عام 2007م: وتوفي خلال تصويره التقني المتخصص بالمؤثرات الخاصة كونواي ويكليف إثر اصطدام سيارة بشجرة أثناء التدريب على المشاهد.

“باتمان: ذا دارك نايت” عام 2007م: وتوفي خلال تصويره التقني المتخصص بالمؤثرات الخاصة كونواي ويكليف إثر اصطدام سيارة بشجرة أثناء

“جامبر” عام 2008م: لقي مصمم الديكور بفيلم الخيال العلمي الشهير مصرعه، إثر انهيار كتل متجمدة من الرمال والتربة والجليد، في موقع تصوير خارجي، على طاقم العمل.