أشهر الأعطال في عالم السيارات

المستقلة /- يتسائل الكثيرون عن أسباب تعرض السيارة للمشكلات الفنية المختلفة، سواء كانت بشكل متكرر أو تحدث بصورة مفاجئة، وعلى كافة الأحوال ربما يتعرض البعض من قائدي السيارات لحالة من القلق و التوتر عند المرور بهذه المشكلات، نظرًا لخطورة الموقف أو لمواجهة هذا العرض للمرة الأولى.

1 – تلف الفرامل

لاشك أن فرامل السيارة أحد أهم عناصر المنظومة الفنية، و لكن يتفاجىء الكثير بتعرض هذا الجزء الهام إلى التلف و التحجر و تتسبب في توقفها عن العمل و السبب يرجع إلى مشكلة في وصول زيت الفرامل أو خلل في نظام الغلق، كما أن سماع اصوات صفير عند الضغط على أمر التوقف فهو دليل واضح لتلف “تيل الفرامل” و لذلك يجب أن نهتم بمواعيد الصيانة الدورية، حتى نتجنب مشكلات كبيرة تنتج عن إهمال نظام المكابح.

2 – تغيير في أداء المحرك

في حالة إهمال موعد الصيانة المتبع لمحرك السيارة، فقد ينتج عن ذلك الكثير من المشكلات الفنية ابرزها، سماع اصوات احتكاكات داخلية و التي تشير إلى تلف منظومة العمل الداخلية، أو ملاحظة أرتفاع في صوت المحرك، لذلك يجب أن نهتم بموعد تغيير زيت السيارة وملاحظة اي تغيرات تظهر في هذه المنظومة، كما أن مشكلات ضعف عزم الانطلاق تدل على تلف فلتر الهواء أو مشكلة في فلتر البنزين، و لعلها سبب أيضًا ينتج عن إهمال صيانة ناقل الحركة.

3 – مشكلات التبريد

يفضل أن نطمئن من وقت إلى آخر على حالة سوائل التبريد، والتي تتواجد داخل الردياتير أو قربة المياه، كما أن مروحة التبريد لها أهمية كبيرة لبقاء هذه المنظومة في نقطة أمنه، و ذلك لتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة وخاصة أثناء فصل الصيف، و لتجنب تلف المحرك أو اعطال “وش السلندر” والتي لا نحب أن نمر بها على الإطلاق.

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