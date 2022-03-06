أسهل وأسرع طريقة للتخلص من دهون البطن

المستقلة /- تعد الدهون معضلة للكثيرين ممن يرغبون بإنقاص وزنهم، خصوصاً أنها تتواجد حول البطن بشكل خاص.

وبينما قد لا تراها في البداية يمكن أن تصبح مرئية بعد فترة إذا كان وزنك أعلى من الوزن الصحي لفئتك العمرية، وقد يتسبب ذلك في صعوبات صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة.

استهلاك كمية أعلى من البروتين

وقدمت بعض الأنظمة الغذائية طرقاً سهلة وسريعة لخسارة تلك الدهون مقارنة بغيرها، حيث ركز عدد منها على استهلاك كمية أعلى من البروتين، بحسب موقع “إكسبرس” البريطاني.

فقد أظهرت دراسات سابقة أن تناول كميات أكبر من البروتين يقلل من الرغبة الشديدة للأكل بنسبة 60%.

كما ثبت أن استهلاك البروتين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 80-100 سعرة حرارية في اليوم.

وفي أحد الأبحاث المنشورة بمجلة Obesity، شرع الباحثون في تحديد آثار البروتين الغذائي على الشهية المتصورة أثناء فقدان الوزن.

تقليل الشهية

وحددت الدراسة أن زيادة تناول البروتين لتشكيل 25% من السعرات الحرارية يمكن أن تقلل من الرغبة الشديدة بنسبة 60%.

كذلك، توصلت النتائج الى أن هذا قد يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة في الليل إلى النصف،وفقا للعربية نت.

ووجدت أن تناول البروتين يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض محيط البطن.

في سياق متصل، لفتت الأبحاث المنشورة بمجلة “نيتيريشن آند ميتابوليزيم” إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين لديهم دهون أقل في البطن.

في المقابل، سلط بحث منفصل نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، الضوء على الآثار المطولة لتناول البروتين.

تخزين الدهون

وأثبت معدو ورقة عام 2006 أن تناول البروتين كان مرتبطا بانخفاض كبير في فرصة زيادة دهون البطن لدى النساء على مدى خمس سنوات. وربطوا الفواكه والخضراوات بتقليل تخزين الدهون.

من جانبه، أكد الموقع الطبي “مديسين نت” هذه النتائج، مبينا أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات النباتية يمكن أن يساعد في التخلص من دهون البطن بسرعة.

جدير بالذكر أن الدهون الحشوية تعرف بأنها تلك الدهون التي تحيط بالأعضاء الداخلية في تجويف البطن مثل المعدة والكبد والأمعاء، ويمكن أن تسبب العديد من المشاكل الطبية وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة وكذلك عدد من أنواع السرطان.