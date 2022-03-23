أسماء ضحايا مقالب رامز جلال 2022 تثير الصدمة

المستقلة /- كشفت وسائل إعلام مصرية، أسماء بعض ضحايا رامز جلال في برنامج المقالب 2022، والتي تضم فنانين ومسرحيين ولاعبين كرة قدم، من بينهم ياسمين صبري، غادة عادل، وسنتيا خليفة، ولاعب النادي الأهلي بدر بانون، ونجم مسرح مصر محمد أنور، ما صدمت هذه الأسماء المتابعين، وخاصة ان بعض الأسماء مكررة شاركت سابقا بالمقالب.

هذا وكان قد نشر الفنان رامز جلال عن الملصق الدعائي لبرنامج المقالب الجديد الخاصة به في رمضان 2022، عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر على البوستر دون الكشف عن وجه، حاملاً فانوس رمضان في يده وبصبغة شعر من اللون الأخضر، وعكست ملابسه أجواء الأكشن، وحوله دخان وانفجارات، وتتصاعد ألسنة النيران خلفه وحول كلمة قريبا.

وعلق رامز على البوسترا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”، وتفاعل المتابعون مع المنشور معبرين عن حماسهم لمتابعة البرنامج الذي يحضى بنسبة مشاهدة عالية طوال سنوات عرض سلسلة المقالب.

ويقدم رامز جلال برنامجه في الموسم الجديد برعاية هيئة الترفيه السعودية، ويعرض البرنامج عبر قناة MBC مصر في رمضان، حسب ما كشف في منشوره.

هذا وأتيحت للجمهور خلال الفترة الماضية فرصة المشاركة في “تجربة رامز” ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتزامن مع تكريم رامز جلال في حفل Joy Awards، وتتكون التجربة من 8 ألعاب مختلفة، والمفاجأة الأكبر في العرض أن جموع الجمهور يعتقدون أن تجربة رامز الجديدة هذا العام ضمن تجربة رامز بموسم الرياض.