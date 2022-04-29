أسلوب مقارنة يدخل من قبل نقاد فنيين بارزين في مسلسلات عربية

المستقلة /- أطلّ الموسم الرمضان الحالي 2022 بفيض كبير من المسلسلات العربية بشكل عام، إلّا أن الدراما السورية كانت ولا تزال الأولى عربيا بما تقدمه للمشاهد العربي من الزخم المعمول ومن طبيعة الأعمال التي تلقى الترحاب دائما بين المشاهدين.

ويتنافس ضمن هذا الموسم الرمضاني أكثر من عمل درامي سوري، ولكنّ الأفضلية المطلقة هي لكل من مسلسلسي كسر عظم، ومسلسل مع وقف التنفيذ ، إلّا ان الآونة الأخيرة قد شهدت حجم مقارنات عالي من قبل النقاد الفنيين والسينمائيين حول كلا المسلسلين.

يذكر ان مسلسل كسر عظم قد أثار ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدة أسباب كان أولها بسبب طبيعة الاحداث واتقان العمل، والثاني بسبب ما تمت اثارته من ضجة الأسبوع المنصرم حول سرقة نص مسلسل كسر عظم من الكاتب السوري فؤاد حميرة، حيث أطلّ الكاتب السوري فؤاد حميرة عبر مقطع فيديو يتّهم كل من كاتب العمل علي صالح والمخرجة رشا شربتجي بسرقة نص مسلسل كسر عظم بالاشتراك مع جهة الإنتاج ممثلة بإياد النجار، ولاقت هذه الضجة صدى وتوافقا مع الكاتب فؤاد حميرة من قبل اغلب المتابعين واستنادا للتعليقات الظاهرة، خاصة وان الكاتب فؤاد حميرة يشهد له خطه الكتابي والفني بأن يكون هذا العمل من تأليفه، وهو بعيد كل البعد عن ان يكون تجربة أولى –بحسب التعليقات- لكاتب مبتدئ.

أما عن مسلسل مع وقف التنفيذ، فإلى الآن لم يتلاشى حجم الاعجاب والانبهار من الأداء العبقري الذي قدمه كل من الكاتبين :يامن الحجلي وعلي وجيه بالاشتراك مع المخرج سيف الدين سبيعي لاخراج هذه التحفة الفنية البارزة، فضلا عن مواصلة النقاد في كل حلقة وما بعدها بالكتابة المستمرة عن تفاصيل هذا العمل “العظيم” بحسب وصفهم، وانه عمل متكامل من الطراز الأول .

وقد اتجه بعض النقاد السينمائيين والكتّاب في مجال الفن الى انهاء مسألة المقارنة بين كل من مسلسلي مع وقف التنفيذ ومسلسل كسر عظم، بإعطاء النجاح والتميز والاتقان والافضلية لمسلسل مع وقف التنفيذ، وذكرهم صراحة لأن ما يحظى به مسلسل كسر عظم هو في الواقع عملية ترويج مفبركة من قبل جهات داعمة للمسلسل، فضلا عن كونه لا يرقى للمقارنة أصلا مع مسلسل مع وقف التنفيذ.