أسعد دولة في العالم بزمن كورونا

المستقلة /- يعاني الكثير من الأشخاص من الحزن والكآبة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي فرضها على معظم سكان العالم.ومن خلال قيام الأمم المتحدة بتقييم طريقة تعاطي الحكومات في العالم مع الوباء. تبين أن أداء بعض البلدان أفضل من بلدان أخرى مما انعكس على شعور السكان بالسعادة.

واحتلت فنلندا المرتبة الأولى على مستوى سعادة السكان في العالم. فهي تشهد احتراماً للحرية الفردية .وارتفاعاً في مستوى المعيشة والخدمات التي يتم تقديمها، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى الأماكن الطبيعية.

وتمكنت فنلندا من إرساء سبل الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن من أجل حماية الحياة أثناء انتشار الفيروس.