أسعار ومواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد 2021

المستقلة /- تقدم شركة نيسان اليابانية نسختها سنترا موديل 2021، عبر إطلالة جديدة، من خلال لمسات خارجية مختلفة، إلى جانب بعض الكماليات الداخلية أيضا، حيث تقدم داخل السوق العراقي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، وتعتبر النسخة نيسان سنترا هي واحدة من الطرازات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

تستمد نيسان سنترا قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 118 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، بينما تبلغ نسبة استهلاكه من الوقود 8.9 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، أما عن التسارع فيمكن للسيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

تحتوي السيارة نيسان سنترا موديل 2021 على العديد من التجهيزات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى قفل مركزي للاربعة ابواب، و 4 نوافذ كهربائية، مع تكيف هواء ثنائي الاداء.

إلى جانب حزمة من وسائل الأمان و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع زر تفعيل و ايقاف المحرك، و خاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مرايات جانبية كهربائية.

بينما ترتكز السيارة نيسان سنترا موديل 2021 جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، أما عن القياسات الهيكلية فحصلت سينترا على نسبة طول بلغت 4615 مم، و عرض يقدر بـ 1760 مم، مع ارتفاع يبلغ 146 سم، و مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 510 لتر.

اسعار نيسان سنترا الشكل الجديد موديل 2021 في العراق