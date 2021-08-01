أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021 في السعودية

المستقلة /- تقدم شركة لاند روفر العديد من الإصدارات القوية و المتنوعة داخل الأسواق العالمية و العربية، و التي تتميز بتصميمها الرياضي الذي يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالإضافة إلى قدرات الدفع و الانتقال و التجهيزات الفنية المطروحة بكل فئة.

زودت السيارة لاند روفر رنج روفر موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، يستطع أن ينتج قوة قدرها 360 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 495 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، و التي تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 6.9 ثانية.

كما تمتعت لاند روفر رنج روفر موديل 2021 بمحرك اخر 8 سليندر ثماني الاسطوانات، سعة 5000 سي سي، قادر على انتاج قوة 525 حصان، و 625 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مما يمنحها افضلية الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.4 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

أسعار لاند روفر رنج روفر موديل 2021 في السوق السعودي

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل HSE MHEV 360 PS 2021 محرك 3000 CCبسعر 478,863 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل VOGUE MHEV 400 PS 2021 محرك 3000 CC بسعر 533,148 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل VOGUE SE 525 PS 2021 محرك 5000 CCبسعر 575,537 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل VOGUE SE LWB 525 PS 2021 محرك 5000 CC بسعر 697,043 ريال.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل AUTOBIOGRAPHY 525 PS 2021 محرك 5000 CC بسعر 764,148 ريال.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل 2021 AUTOBIOGRAPHY LWB 525 PS محرك 5000 CC بسعر 794,294 ريال.