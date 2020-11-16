أسعار ومواصفات رينو ميجان 2021 في السوق العراقي – صور

المستقلة /- تنتمي سيارة رينو ميجان لفئة السيارات السيدان وقدرت أسعار طرازات رينو ميجان كالتالي :-

الفئة الأولى “E2” بقيمة بلغت 17478.14$ ، وسعرت الفئة الثانية “+E2” بنحو 20359.15$ في السوق العراقي ، أما الفئة الثالثة E3 نحو 22279.82$ ، وتقدم الفئة الرابعة بسعر 383000$ خلال شهر نوفمبر الحالي .

وتتوفر رينو ميجان في السوق العراقي عبر إصدارين النسخة الاولى وهي مدعومة بمحرك رباعي الإسطوانات ، سعة 1600 سي سي ، وينتج قوة قدرها 115 حصان ، وعزك أقصى للدوران 156 نيوتن متر ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT

أما الإصدار الثاني من طرازات رينو ميجان فهو بمحرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني ، ويولد قوة قدرها 130 حصان وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات ثنائي الدبرياج EDC

تحتوي سيارة رينو ميجان 2021 على العديد من المواصفات ووسائل الامن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية ، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة عند المنحدرات .

كما تحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليا ومن أبرزها نظام isofixلتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، مع نظام إيموبليزر للحماية ضد السرقة.

اما جنوط السيارة فهي رياضية 17 بوصة ، وفتحة شقف ، ومقاعد مكسوة بالجلد ونظام فتح صندة الامعة بمجرد مروة القدم أسفل السيارة .

وتقدم “ميجان” بخاصية الكارت الذكي، مع خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ونظام مثبت ومحدد للسرعة، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا، ومكييف هواء ثنائي المناطق، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

وزودت السيارة بشاشة وسائط 8.7 بوصة، ونظام ملاحي، وخاصية التحكم في نظام قيادة السيارة ما بين رياضي أو موفر، وامكانية تغيير لون الإضاءة الداخلية لمقصورة السيارة وإضاءة شاشة العدادات، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها.