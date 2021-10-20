أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في العراق

المستقلة /- استطاعت شركة تويوتا اليابانية أن تقدم العديد من الطرازات القوية على مدار تاريخها الممتد، ومن بين هذه الإصدارات تأتي النسخة الشهيرة ” كامري ” والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

و تقدم تويوتا كامري عبر باقة من التجهيزات داخل السوق العراقي، إلى جانب أنظمة الامن و السلامة و برامج التحكم المتنوعة.

تأتي السيارة تويوتا كامري موديل 2021 بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4.885 متر، و بعرض يقدر بـ 1.840 متر، و 1.445 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 427 لتر، بالإضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.824 متر.

زودت السيارة تويوتا كامري موديل 2021 بنسختين من المحركات، الأول رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 178 حصان، و 231 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 195 كم/ساعة

والأخر سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 298 حصان، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 235 كيلومتر في الساعة.

تتمتع سيارة تويوتا كامري 2021 بشاشة نظام الترفيهي مقاس 9 بوصة تدعم آبل كاربلاي، ويتوفر نظام صوتي بـ 6 أو 9 مكبرات، مع لمسات تصميمية فخمة وسقف بانورامي، وبتوفر بنظام الحماية ما قبل التصادم، ومثبت سرعة، والمساعدة بتتبع المسار والتحذير من مغادرة المسار والإضاءة العالية التلقائية.

تحتوى تويوتا كامري موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان من بينها أجهزة تتبع المسار ، تحذير مغادرة المسار، المساعدة في البقاء على المسار ، تحذير الاصطدام الأمامي ، و كشف المشاة ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، التعرف على إشارات المرور ، مثبت السرعة التكيفي ، كاميرا للرؤية الخلفية ، عوارض تلقائية عالية . ويمكن الحصول بشكل اختياري على التحذير من الاصطدام الخلفي، مراقبة النقاط العمياء ، وشاشة عرض رأسية ، و الكبح التلقائي العكسي في حالات الطوارئ، كاميرا بانورامية لوقوف السيارات .

أسعار تويوتا كامري موديل 2021 :

– الفئة الاولى LE بسعر 25800 $ .

– الفئة الثانية LE HEV بسعر 26900$ .

– الفئة الثالثة GLE TOURING بسعر 28200 .

– الفئة الرابعة GLE بسعر 29500$ .

– الفئة الخامسة SE بسعر 29800 .

– الفئة السادسة GRANDE HYBRID بسعر 38600$.

– الفئة السابعة GRANDE بسعر 38600$.

– الفئة الثامنة LUMIERE HYBRID بسعر 39900$ .