أسعار ومواصفات انفينيتي QS80 موديل 2022 في الكويت

المستقلة /- تقدم شركة انفينيتي نسختها QS80 موديل 2022 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات العملاقة التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي تعكس المساحة الداخلية الرحبة ذات الطابع العائلي.

ترتكز السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 3.075 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 5.340 متر، وبعرض يبلغ 2.030 متر، و 1.925 متر للارتفاع، بينما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 470 لتر مع امكانية زيادة تلك المساحة عن طريق استخدام تقنية طي المقاعد.

وتظهر السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 عبر شبكة أمامية كبيرة الحجم ذات مقاطع هوائية متعددة، بالاضافة لمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم، إلى جانب اقطاب ثنائية ناحية السقف، وحزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

دعمت السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الجر الكلي للعجلات.

من خلال الامكانيات الفنية المقدمة بهذه النسخة تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في فترة زمنية تستغرق 7.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 في السوق الكويتي

وتقدم السيارة انفينيتي QS80 موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 24.999 دينار.