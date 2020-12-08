أسعار ومواصفات .. الوحش الألماني BMW X6 موديل 2021

المستقلة /- استطاعت BMW X6 أن تتألق وسط نجمات جيلها من عالم المحركات، فهي واحدة من إنتاج الصانع البافاري المخضرم، لتظهر بإطلالة تجمع بين القوة وروعة الأداء المعهودة، وبفئة واحدة من التجهيزات يبلغ سعرها 143,588$ .

تستمد BMW X6 قوتها من سواعد محرك مكون من 8 سلندر تيربو مزدوج ، بسعة 4400 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 530 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ قوة 750 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

وبفضل هذه الامكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 4.3، بينما تصل إلى سرعتها القصوى عند 250 كم/ساعة.

تأتي BMW X6 متضمنة العديد من وسائل الأمن والسلامة، والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية، و جزمة كبيرة من أنظمة المكابح، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وكاميرا تعمل بتقنية 360 درجة و مستشعرات ركن لسهولة إصطفاف السيارة، ومرايات كهربائية.

حصلت السيارة على مقدمة أكثر عنفا، وذلك بفضل المصابيح الأمامية والتي تعمل بتقنية LED وأيضًا لمصابيح الضباب، بالاضافة إلى منظومة الشبكات العريضة والتي يوجد أسفلها غطاء المحرك، وعلى جانبي الصادم الأمامي، كما حصل الجزء الخلفي على تصميم انسيابي، ومخارج عادم ثنائية، وعواكس ضوئية، ومصابيح خلفية متصلة إلى حد كبير يقطعها الشعار البافاري BMW.

ترتكز X6 على عجلات رياضية بلغ قياسها 21 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية من تصميم هندسي فريد، وعند دخول مقصورة القيادة سنجد شاشة ترفيه ملونه تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم خاصية Apple Car Play و نظام IDrive7 الخاص بسيارات BMW.

كما شملت مقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، وعدد 16 مكبر صوت، و عدد 2 شاشة للمقاعد الخلفية بقياس 10.2 بوصة.