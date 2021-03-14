أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021 في العراق

المستقلة /- تقدم شركة بيجو الفرنسية سيارتها 5008 موديل 2021 عبر 6 فئات مختلفة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة واحدة من اكبر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و التي تنتمي لـ فئة الـ SUV المطروحة من قبل الصانع الفرنسي بيجو، و تحمل 5008 العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة.

تستمد السيارة بيجو 5008 عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، يستطيع أن يولد قوة قدرها 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 8.9 حصان، بفضل امتلاكها لناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم/ساعة، و جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4641 مم، و بعرض 1844 مم، و بارتفاع 1646 مم، و بمساحة تخزين خلفية تسع لـ 510 لتر.

كما تحتوي على باقة من التجهيزات الخاصة بوسائل الأمان مثل فرامل مانعة للانغلاق ABS، و EBD، EBA، و برنامج الثبات الالكتروني ESP، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، و مرايات جانبية كهربائية، و مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT ، و فرامل يد كهربائية، و رز ايقاف و تفعيل المحرك، و منظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 5008 موديل 2021 داخل السوق المحلي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 35980$.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 38850$.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 43620$.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 694990$.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT PACK 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 46811$.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل GT PACK RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 474450$.