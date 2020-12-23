أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان مستقرة .. اليوم الاربعاء

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /… استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان اليوم الاربعاء وسط ترقب من موجة صعود او انخفاض بسبب التغيرات الحاصلة من القرارات المتقلبة للحكومة العراقية .

وقال مراسل المستقلة  اليوم الاربعاء إن ” بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت  140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية نفس سعر الصرف .

واضاف ” فقد شهدت اسعار صرف الدولار في اقليم كردستان  141000 لكل 100 دولار، والشراء وبواقع 140000 لكل 100 دولار امريكي. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان مستقرة .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

لجنة النزاهة : اصرار الحكومة على شركة معينة لاكمال ميناء الفاو فيه فساد

اخبار العراق

البرلمان يستمر بالهجوم على ” حكومة الكاظمي ” ويصف حلولها بـ ترقيعية

اخر الاخبار

القضاء : يوجه بمحاسبة من تسبب بالضرر بالاقتصاد من تجار و محتكرين

اقتصادية

النفط يواصل الهبوط لليوم الثالث

اخر الاخبار

القضاء : لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال + وثائق

اخر الاخبار

إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في ميسان