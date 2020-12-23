أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان مستقرة .. اليوم الاربعاء

أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان مستقرة .. اليوم الاربعاء

المستقلة /… استقرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكردستان اليوم الاربعاء وسط ترقب من موجة صعود او انخفاض بسبب التغيرات الحاصلة من القرارات المتقلبة للحكومة العراقية .

وقال مراسل المستقلة اليوم الاربعاء إن ” بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية نفس سعر الصرف .

واضاف ” فقد شهدت اسعار صرف الدولار في اقليم كردستان 141000 لكل 100 دولار، والشراء وبواقع 140000 لكل 100 دولار امريكي. (النهاية)