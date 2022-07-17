أسعار سيارات هيونداي .. النترا HD موديل 2023 في العراق

المستقلة /- تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، باقة من الاصدارات المتنوعة داخل السوق العراقي، بين الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وسيارات الهاتشباك، والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة وعلى رأسها النسخة النترا HD موديل 2023.

تتسارع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية النقلات من 4 سرعات.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 إلى 182 كيلومتر في الساعة، بينما تطرح السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف كهربائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكيف هواء، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

وترتكز السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على قاعد عجلات بطول 2650 مم، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4505 مم، وبعرض يبلغ 1541 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 402 لتر، و 53 لتر لسعة خزان الوقود، مع 160 مم لارتفاع الخلوص الارضي.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 في السوق العراقي

الفئة الأولى النترا HD موديل 2023 بسعر 17719$ .

الفئة الثانية النترا HD موديل 2023 بسعر 18089$ .

الفئة الثالثة النترا HD موديل 2023 بسعر 18776$ .

الفئة الرابعة النترا HD موديل 2023 بسعر 19041$ .