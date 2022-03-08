أسعار النفط يرتفع قرب أعلى مستوياتها في 14 عام

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 14 عاما يوم الثلاثاء، مع اضطراب كبير في صادرات النفط الروسية الا ان رفض الحظر الذي دعت اليه امريكا حد من المكاسب حيث تفكر الولايات المتحدة في التصرف بمفردها لحظر واردات النفط الروسية بدلا من التعاون مع حلفائها في أوروبا مما يخفف المخاوف من تعطل أوسع لإمدادات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار أو 1.58 بالمئة إلى 125.16 دولار للبرميل في الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت إلى 121.31 دولار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 سنت، أو 1.6٪، عند 120.66 دولار للبرميل بعد تداولها أيضًا في نطاق 4 دولارات تقريبًا.

جاءت هذه التحركات غير المنتظمة في أعقاب ارتفاع حاد يوم الاثنين إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 14 عامًا عندما قالت إدارة بايدن إنها تتحدث مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن فرض حظر على النفط الروسي.

وفي محاولة للحد من مكاسب الأسعار، قال مسؤولون في وقت متأخر يوم أمس الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في الحظر وحده ، ورفضت ألمانيا ، أكبر مشتر للخام الروسي، خططا لفرض حظر على الطاقة.

وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث في مذكرة “على الرغم من أن الأسواق قد أثرت بالفعل في اضطراب كبير في صادرات النفط الروسية” ، مشيرًا إلى تأثير العقوبات على البنوك الروسية على تمويل التجارة.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو للصحفيين في مؤتمر للصناعة في هيوستن “لا توجد طاقة في العالم في الوقت الحالي يمكنها أن تحل محل سبعة ملايين برميل من الصادرات.”

تأتي اضطرابات إمدادات النفط مع استمرار انخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم، حيث قدر خمسة محللين أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس آذار.