أسعار النفط تقفز أكثر من 3٪ في التعاملات الآسيوية المبكرة

المستقلة/- قفزت أسعار النفط أكثر من 3٪ في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين ، حيث تدرس أوبك+ خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أكبر خفض لها منذ الوباء، في محاولة لدعم السوق.

وانتعشت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولاران ، أو 3٪، إلى 87.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن استقرت بنسبة 0.6٪ يوم الجمعة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا بنسبة 3٪ ، أو 2.39 دولاران ، عند 81.88 دولارًا للبرميل، بعد خسائر الجلسة السابقة بنسبة 2.1٪.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو / حزيران، حيث أضر إغلاق كوفيد -19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.

وتدرس أوبك+ خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء.

وإذا تم الاتفاق، فسيكون هذا هو الخفض الشهري الثاني على التوالي للمجموعة بعد خفض الإنتاج بمقدار 100000 برميل يوميًا الشهر الماضي.

وقال خبراء إن أي شيء يقل عن 500 ألف برميل يوميا تتجاهله السوق. لذلك نرى فرصة كبيرة لخفض كبير يصل إلى مليون برميل يوميا.