أسعار النفط تسجل قفزة كبيرة بعد التوصل إلى لقاح كورونا

المستقلة/- شهدت أسعار النفط قفزة يوم الاثنين بمجرد إعلان شركة أمريكية توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 دولارات إلى 43.45 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعد إعلان شركتي “فايزر” و”بيونتيك” الأمريكيتين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره “فعّال بنسبة 90 في المئة”، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس “هذه الفعالية للقاح” عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت “فرانس برس”.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا. (النهاية)

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